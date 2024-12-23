¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡Ê46¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿Á°Æü¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ·è¾¡¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿1Ëü330ÁÈ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿·×10ÁÈ¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¿³ºº°÷¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×È¹¤ò»Ï¤á¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¼ãÎÓÀµ¶³¡¢¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×»³Æâ·ò»Ê¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡¢¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×Å¯É×¡¢¡ÖNONSTYLE¡×ÀÐÅÄÌÀ¡¢