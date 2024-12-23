¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ï23Æü¡¢²¬Ìî²í¹ÔÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼(GM)¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡£²¬Ìî»á¤Ï´ØÅì1Éô¡¦Æî³ëSC¤Ç¿¦Ì³¤Ë½¢¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢26Æü¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Ç¡¢1997Ç¯¡È¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¥Ð¥ë¤Î´¿´î¡É¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬Ìî»á¡£¸½ÌòºÇ¸å¤Î5Ç¯´Ö¤òJFL¡¦J2»þÂå¤ÎÄ»¼è¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Ê¤«¡¢°úÂà¸å¤¹¤°¤ËGM¿¦¤Ë½¢¤­¡¢2017Ç¯¤«¤é¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢Ä»¼èÂ¦¤«¤é¤ÏÄÍÌî¿¿¼ùÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢Æî³ëÂ¦¤«¤é¤Ï»ö¶È