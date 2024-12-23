12·î23Æü¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ØSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2024 ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ Âè77²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤¬³«Ëë¡£ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò1²óÀï¤Ç¡¢²¬»³¾¦²ÊÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¡Ê²¬»³¸©¡Ë¤ÈÆ£»ÞÌÀÀ¿¹â¹»¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¡¢Æ£»ÞÌÀÀ¿¤¬2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ ²áµî2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£»ÞÌÀÀ¿¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÇÀè¼ê¤³¤½µö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥Ì