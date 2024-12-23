¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬91ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤±¤µ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¿ÇÃÇ¤ò¤¦¤±¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤Ï½Ë²ì¹Ô»ö¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£91ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¾å¹Ä¤µ¤Þ¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é½Ë²ì¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äï¤Î¾ïÎ¦µÜ¤µ¤Þ¡¢ÈÞ¤Î²Ú»Ò¤µ¤Þ¤é¹ÄÂ²Êý¤ä¿¦°÷¤ÎÂåÉ½¤Ê¤É¤«¤é½Ë²ì¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£10·î¤ËµÓ¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤â