¤ß¤¹¤º¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï12·î7Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö½é¸á¤¤¤Ê¤ê¤ÎÆü(2·î11Æü)¡×¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎVR¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È2024Winter¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¡£¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥óÂÀ¤¯¤ó¤Èµ­Ç°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ë¸Ñ¼ª¤òÁõÃå¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤É¤Î»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£12·î16Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³²ñ¤ò³«¤­