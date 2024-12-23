°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Ç12·î23Æü¡¢ÇÀ¶È¤ò³Ø¤Ö¸¦½¤À¸¤é¤¬ºî¤Ã¤¿¥¤¥Á¥´¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JA¤¢¤¤¤Á»°²Ï´ÉÆâ¤Î°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤È¹¬ÅÄÄ®¤Ï¥¤¥Á¥´¤ÎÀ¸»º¤ÎÀ¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢ÇÀ²È¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤Î°éÀ®¤Î¤¿¤á¡Ö¤¤¤Á¤´½Î¡×¤ò³«¤­¡¢¸¦½¤À¸¤é¤¬ºÏÇÝ¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ºê»Ô¤Î¤¤¤Á¤´½Î¤ÎÇÀ¶ÈÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï23Æü¡¢¸¦½¤À¸¤é¤¬ÀÖ¤¯¿§¤Å¤¤¤¿¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÊ¼ï¤Î¥¤¥Á¥´¤òÃúÇ«¤Ë¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÏÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Â³