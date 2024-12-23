ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë10»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È½Å¤ß¤¬²¼¤Ë¤¤¤¯¤Î¤â¥ê¥¢¥ë¡×¡×¿Í¹©ÆýË¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¿¹¹áÀ¡¤Û¤«¡Ú28ÅÀ¡Û¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À­¤ÎÀ¸¤­¤¶¤Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢"½÷À­¤Î¹¬¤»"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¿¹¹áÀ¡¤ÈËÜÅÄË¾·ë¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È