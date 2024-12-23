²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï23Æü¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿MF¾¾ÅÄ±ÓÂÀÏº(23)¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï²£ÉÍFM¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ¡¢¥æ¡¼¥¹¤È¾º³Ê¤¹¤ë¤È2020Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞSCÁêÌÏ¸¶¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2021Ç¯¤ÏÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë¡¢2022Ç¯¤«¤é¤Ï¿·³ã¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¡£3¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¡¢J1¤Ç44»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢J2¤Ç38»î¹ç4ÆÀÅÀ¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç9»î¹ç2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¤¬7»î¹ç¤Ë