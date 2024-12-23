JRËÌ³¤Æ»¤Ï2025Ç¯3·î15Æü¤Ë¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¼Â»Ü¡£ÀÐ¾¡Àþ¡ÊÀéºÐ¡Á¿·Í¼Ä¥´Ö¡Ë¤ÇÉáÄÌÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥­¥Ï40·Á¡×¤È¡Ö¥­¥Ï150·Á¡×12ËÜ¤òÁ´¤Æ¡ÖH100·ÁÅÅµ¤¼°µ¤Æ°¼Ö¡×¤ØÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¸½¹Ô¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇÂç11Ê¬¤ÎÂ®Ã£²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥­¥Ï40·Á¤Ï¹ñÅ´»þÂå¤Î1977¡Ê¾¼ÏÂ52¡ËÇ¯¡Á1982(¾¼ÏÂ57)Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿µ¤Æ°¼Ö¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆüËÜÃæ¤ÇÁö¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¡Ö¥è¥ó¥Þ¥ë¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¹­¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï·µà²½¤«¤é°úÂà¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥­¥Ï15