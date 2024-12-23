2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ£³¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î£²°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢Íèµ¨¤Ï½é¤á¤ÆJ£²¤ÇÀï¤¦FCº£¼£¤¬12·î23Æü¡¢FC´ôÉì¤è¤êÆ£²¬¹À²ð¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£30ºÐFW¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¶¦¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£J£²¤ÎÉñÂæ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ªÆ£²¬¤Ïº£µ¨¤Î