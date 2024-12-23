¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/23¡Û¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NCT WISH¡Ê¥¨¥Ì¥·¡¼¥Æ¥£¡¼¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎSION¡Ê¥·¥ª¥ó¡Ë¡¢YUSHI¡Ê¥æ¥¦¥·¡Ë¡¢JAEHEE¡Ê¥¸¥§¥Ò¡Ë¡¢RYO¡Ê¥ê¥ç¥¦¡Ë¡¢SAKUYA¡Ê¥µ¥¯¥ä¡Ë¤¬23Æü¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶ 2F¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹­¾ì¤Ë¤ÆJapan 1st Album ¡ÖWISHFUL¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤È½ª±é¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÊRIKU¡Ê¥ê¥¯¡Ë¤Ï³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNCT W