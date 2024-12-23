Âè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï Âç¤ß¤½¤«¡Ê19»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¶ÊÌÜ¤¬23ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¢£aiko ¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü!¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡õ¥¤¥é¥¹¥È¤âaiko¤Ï¡¢º£Ç¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±(¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù)¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØÁê»×Áê°¦¡Ù¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä