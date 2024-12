音楽ストリーミングサービスのSpotifyでは、人気のプレイリストに「ゴーストアーティスト」と呼ばれる架空の名前で活動するアーティストの楽曲が数多く掲載されていることが指摘されています。Spotifyはこれらの楽曲を「Perfect Fit Content(PFC)」と呼び、収益化戦略の一環として積極的に利用していることを、著作家のリズ・ペリー氏が自著「Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist」内で暴露