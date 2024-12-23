¥¦¥£¥º¤Ï¡¢¾®·¿¡ÁÃæ·¿¸¤¤ÎÅë¾è¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯Doggie(¥É¥®¡¼)(600W¡¿¸¶ÉÕ°ì¼ï)¤òÈÎÇäÃæ¡£ ¥¦¥£¥º¡ÖDoggie¡×  Äê²Á¡§200,000±ß(ÀÇ¹þ220,000±ß)ÅÐÏ¿¶èÊ¬¡§¸¶ÉÕ°ì¼ï(600W)¸øÆ»Áö¹Ô¡§²ÄÇ½¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÉ¬¿ÜÊâÆ»¤ÎÁö¹ÔÉÔ²ÄÄê³Ê½ÐÎÏ¡§600WºÇÂç½ÐÎÏ¡§1000W¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§48V 15AH¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§Ìó40kmÀ©¸æÁõÃÖ¡§Á°¸å¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼