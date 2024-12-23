½÷Í¥¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÁÒ²Ê¤Ï¡ÖËÜÆü¤«¤ÊµÈ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬1UP¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö37¤«¡¼´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Âô»³¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤Î»ä¤¬µï¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â°¦¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é¤âºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È