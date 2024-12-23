6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNCT WISH¡×¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹­¾ì¤Ç¡¢½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWISHFUL¡×È¯Çäµ­Ç°¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎRIKU¡Ê21¡Ë¤Î¤¾¤¯5¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÁá¤¤»þ´Ö¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ª·»¤µ¤óÅªÂ¸ºß¡Ö¤É¤ê¤¢¤ó¤º¡×ÄéÂÀµ±¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJAEHEE¡Ê19¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥Ä