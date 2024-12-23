´ØÅì¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¶¯Åð»ö·ï¤ÎÈï³²ÉÊ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤«¤é¥í¡¼¥×¥Á¥§¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¶áÆ£½Ó¾ôÈï¹ð¡Ê21¡Ë¤Ï¤³¤È¤·9·î¡¢½ÕÆüÉô»ÔÆâ¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¶¯Åð»ö·ï¤ÎÈï³²ÉÊ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤¡¢¥í¡¼¥×¥Á¥§¡¼¥ó¥ê¥ó¥°2¤Ä¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿