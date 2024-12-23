V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï23Æü¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎMF»³¸ý·Ö(34)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»³¸ý¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¡£U-15¡¢U-18¤È¾º³Ê¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£2015Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡¢2016Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ø°ÜÀÒ¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤ÇCÂçºå¤ËÉüµ¢¡£¤¹¤ë¤È2019Ç¯¤Ë¿À¸Í¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆJ1Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿À¸Í¤Ç¤Ï6¥·¡¼¥º¥ó