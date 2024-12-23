ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï23Æü¡¢¾®·¿²ÙÊª¤ÎÇÛÃ£°ÑÂ÷¤Ç¶¨¶È¤¹¤ë¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Â»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÅìµþÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿ÇÛÃ£°ÑÂ÷¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¡¢Â¿³Û¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ä¥Þ¥È¡ÖÇÛÃ£°ÑÂ÷¸«Ä¾¤·¡×¤Î¿¿Áê¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤ÏÊ°ÅÜ¤ÇÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ØÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çå½þ¤ÎÀÁµá³Û¤Ï·×120²¯±ß¡£¶¨¶È¤Î½àÈ÷¤Ç»Ù½Ð¤·¤¿ÈñÍÑ¡Ê50²¯±ß¡Ë¤ä°ï¼ºÍø±×¤Î°ìÉô¡Ê70²¯±ß¡Ë¤ò»»½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Þ¥È¤«