Kirsty Needham[¥·¥É¥Ë¡¼ £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥ì¥¤¥Õ¥¡¥¹¹ë»ÊË¡Ä¹´±¤Ï£²£³Æü¡¢¸µÊÆ³¤Ê¼Ââ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ëµ¢²½¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥É¥¥¡¼¥¬¥óÈï¹ð¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¿ÈÊÁ°ú¤­ÅÏ¤·Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±Èï¹ð¤ÏÃæ¹ñ·³¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¶õÊì¤Ø¤ÎÃå´Ï·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·³È÷´ÉÍýË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¥¡¼¥¬¥óÈï¹ð¤Ï¡¢£²£°£±£´Ç¯°Ê¹ß½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤«¤éÌá¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë¥Ë¥å¡¼¥µ¥¦¥¹¥¦¥§