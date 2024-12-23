9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ê¥Þ¤ÎÊì¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦ÃæÎÓÈþÏÂ¡Ê45¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈþÎï¤Ê¥Ê¥ÞµÓ¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ÈÄ¶¥ß¥Ë¡É¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÂçÃÀ¡ª¡ÈÄ¶¥ß¥Ë¾æ¡É¤Ç¥Ê¥ÞµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê45ºÐ¡¦ÃæÎÓÈþÏÂ¥ä¥·¤ÎÌÚ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¡õÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥­¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢Ä¶¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤òÀË¤·¤²¤â