SEVENTEENが日本でのドームツアー<SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOURIN JAPAN>を完走した。11月29日のバンテリンドーム ナゴヤよりスタートした日本ドームツアーは、12月22日のみずほPayPayドーム福岡でファイナルを迎えた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆SEVENTEEN 画像<SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR>は、2日間で5.8万人動員した10月12日および13日の韓国公演から幕を開け、5都市10公演全てが完売