現在デビュー30周年記念ツアー<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO>を実施中のGLAY。そして昨日の広島公演にて、周年に関する重大発表が行われた。2025年は2月に四半世紀を超え盟友LUNA SEAとの対バン、そして3月には世代や国境を越えたアーティストとのライブ、4月にベストアルバムリリース、そして5月より30周年を締めくくるドームツアー<GLAY 30th Anniversary GLAY E