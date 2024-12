GLAYが、30周年を締めくくるドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』を2025年5月より開催する。 (関連:BTS JIN × ONE OK ROCK Taka、ENHYPEN JAY × GLAY、スキズ Felix × LiSA……日韓スターによる夢のコラボ) 本情報は、GLAYの30周年記念ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』広島公演にて発表