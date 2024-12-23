JR九州は、旅行先がランダムで決まる「博多発 九州アプリくじきっぷ 第2弾」を2025年1月1日午前9時から3月18日まで販売する。JR九州アプリで購入できる。購入後にくじ引きを行い、JR九州全線3日間乗り放題、福岡市内〜鹿児島中央駅間、福岡市内〜宮崎駅間、博多〜熊本・水前寺駅間、博多〜長崎・浦上駅間、博多〜大分・佐伯駅間のいずれかのきっぷが当たる。当選きっぷには新幹線・特急列車などの特急券が付く。対象旅行期間は1月7