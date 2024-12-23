JR九州は、旅行先がランダムで決まる「博多発 九州アプリくじきっぷ 第2弾」を2025年1月1日午前9時から3月18日まで販売する。JR九州アプリで購入できる。購入後にくじ引きを行い、JR九州全線3日間乗り放題、福岡市内〜鹿児島中央駅間、福岡市内〜宮崎駅間、博多〜熊本・水前寺駅間、博多〜長崎・浦上駅間、博多〜大分・佐伯駅間のいずれかのきっぷが当たる。当選きっぷには新幹線・特急列車などの特急券が付く。対象旅行期間は1月7
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 川島海荷、競泳・中村克と結婚
- 2. 息子放置してライブに 女を逮捕
- 3. いつも1人 ラブホ謎女性客の正体
- 4. 佐々木希が「胸いじり」? 不快感
- 5. M-1 紳助さんのメッセージに反発
- 6. 真空ジェシカは生放送危険 反響
- 7. 「マック食べたら9000円」悲鳴
- 8. 目黒蓮の発言が物議 蜜月終了か
- 9. M-1終わりでいい 吉本芸人が言及
- 10. 水原被告の裏切り 大谷妻が涙か
- 1. 息子放置してライブに 女を逮捕
- 2. 夫が希少疾患で死亡 娘にも遺伝
- 3. 美容外科医が遺体とピース 波紋
- 4. 誤訳で逮捕され…人生壊れた女性
- 5. 一時停止せず 中国出身の女逮捕
- 6. 日本で働いたら負けは「正解」
- 7. 米の価格高騰 その裏で農家悲鳴
- 8. マック殺傷 逮捕前日の男に異変
- 9. 柏市夫婦殺害 男は下半身露出
- 10. 芸能界一隠れモテ男・神木隆之介
- 1. 息子殴り撮影 腫れた顔見て笑う
- 2. SWの大人気キャラ 新商品に注目
- 3. 「人権侵害」1160日の獄中体験
- 4. ギンギラギンにド派手な『脳汁銭湯』限定オープン！ マルハンの想い「オトナたちよ、『好き！』に燃える″ヲトナ″になろう。」
- 5. 母親バラバラに 30代娘との確執
- 6. 愛子さま 大学時代に片思いか
- 7. 1日で元がとれるサブスクが話題
- 8. 定年後タイに移住するシニア急増
- 9. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰らった 橋下市長の統一教会問題
- 10. 菅首相が創価学会と米国大統領選「両睨み」12月総選挙
- 1. 「本当のテロリストは日本」批判
- 2. 人気女優がミス 韓国で放送事故
- 3. 中国セクシー下着産業 戦々恐々
- 4. 日本とカナダが急接近 理由は
- 5. 習近平体制「終わりの始まり」か
- 6. ベトナムで日本支援の地下鉄開業
- 7. 北朝鮮兵は足手まとい 露不満か
- 8. 16歳少女収容 北朝鮮の虐待施設
- 9. 韓国で外国人労働者に不満続出
- 10. フェリー転覆で帰省客ら40人死亡
- 1. 米屋が緊急報告「コメ値上がる」
- 2. 60歳男性 定年後の初給与に絶句
- 3. ヤマトに120億円の損害賠償請求
- 4. 保育園 非正規職員の胸くそ結末
- 5. 新幹線の駅弁マナー 注意する点
- 6. 年末調整で9万戻った同僚 なぜ?
- 7. 時間単位の有給休暇 上限緩和へ
- 8. 60歳男性 退職祝い旅行で妻豹変
- 9. ホンダと日産 経営統合協議入り
- 10. インボイス廃止の意見書 可決
- 1. JBLから完全ワイヤレスイヤホン｢Free｣。充電ケース併用で最長24時間再生、モノ/ステレオ自動切り替え
- 2. ChatGPTアプリ、AppleのメモやNotionと連携可能に、さらにエージェント的に
- 3. 緊急警報 Facebook動画スパムがウィルス的な極悪突然変異？その直し方とのっとりを防ぐ方法（世永玲生）
- 4. 無料で「特許図面ポスター」のデータをダウンロードできるサイト「Free Iconic Patent Art」
- 5. スマホで飛ばす鳥型ドローン。バイオミメティクス技術でリアルな羽根の動きを再現した「MetaBird」
- 6. 機能強化した最新ガラケーが登場
- 7. 次期AirTagに新たな追跡能力?
- 8. その「猫動画」本物? AI製が増加
- 9. iPad有機EL化 2026年から拡大か
- 10. 低価格な4Gスマホ「Blackview Wave8」がセールで最大35％OFFの1万3110円で販売！先着100人にワイヤレスイヤホンもプレゼント
- 11. 渋谷凪咲インタビュー NMB48卒業後の初主演作『あのコはだぁれ？』公開「ホラー映画で主演は夢が叶ったようなお話でした」
- 12. 「#ワークマン女子」オープンへ
- 13. ビオレの冷感ローションが「お風呂上がり汗だく問題」の救世主だった
- 14. 「Amazonふるさと納税」がスタート /「レッドホットチキン」数量限定で発売へ【まとめ記事】
- 15. ソフトバンクG後藤氏、乱高下する金融市場に「あらゆる環境変化に適用できる」と財務健全をアピール
- 16. IFA 2014：日本でも発売されるか？Huawei、6インチ「Ascend Mate7」や5.5インチ「Ascend G7」、サファイアガラス採用「Ascend P7」といったスマホなどを展示――海外版イエデンワも【レポート】
- 17. 小売業界の新常識 利益を蝕むのは値引きではなかった。儲かる商売の原理原則と値引きで粗利が向上した事例
- 18. 楽天市場の「2025年おせち」、近年の傾向と今年のトレンド予測を発表
- 19. はさんで、置いて、くっつけて！どこでも使えるUSB扇風機
- 20. 楽天モバイルが750万契約に迫る、三木谷氏がAIの民主化とモバイルの重要性を語る【Rakuten Optimism】
- 1. 水原被告の裏切り 大谷妻が涙か
- 2. イチロー氏告白 朝カレーの真相
- 3. マー君「巨人NG」を公言した過去
- 4. 田中将大が勝てなくなったワケ
- 5. 久保凛 サッカー界が再転向熱望
- 6. 元女子体操エースの結婚式 反響
- 7. 和田アキ子74歳 近影に違和感?
- 8. 大谷からポルシェ 約束守り刺青
- 9. 戦力外から2カ月 去就未定の大物
- 10. 突然の引退意向表明にファン動揺
- 1. 川島海荷、競泳・中村克と結婚
- 2. 佐々木希が「胸いじり」? 不快感
- 3. M-1 紳助さんのメッセージに反発
- 4. 真空ジェシカは生放送危険 反響
- 5. 「マック食べたら9000円」悲鳴
- 6. 目黒蓮の発言が物議 蜜月終了か
- 7. M-1終わりでいい 吉本芸人が言及
- 8. 「手取り増えてしまう」発言拡散
- 9. 斉藤 モルモン教徒でなぜ離婚
- 10. 中居の報道 年末特番中止あるか
- 1. 出産後に地獄見た妻 離婚を決意
- 2. 夫と不倫 勝ち誇る愛人に一言
- 3. 中学受験 ママ友から驚きの苦情
- 4. 初の婚活 男性に激怒された女性
- 5. 夫が浮気? 数カ月泳がせた結果
- 6. ワンオペ妻 帰宅夫の一言に号泣
- 7. 「12星座別」23日からの週間占い
- 8. 早々に値下げ ユニクロアウター
- 9. 夫急死 娘からの暴言に妻が苦悩
- 10. 肩身狭い? 40歳専業主婦の悩み