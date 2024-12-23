¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó5¤Î»£±Æ¤¬Ìµ»ö½ªÎ»¤·¤¿¡£ ÂÔË¾¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó5¤Î»£±Æ¤Ï2024Ç¯1·î8Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤Û¤Ü1Ç¯¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¶¦Æ±¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡ー¤¬¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿»£±Æ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ò10Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ì¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥­¥ã¥¹¥È