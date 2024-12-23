¾®¤µ¤Ê²ÎÉ±¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÂ¼ÊýÇµÇµ²Â¤Á¤ã¤ó¡Ê6¡Ë¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯11·î¡¢¡ÖÆ¸ÍØ¤³¤É¤â¤Î²Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ç2ºÐ5¥ö·î¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£²Ä°¦¤é¤·¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢Æ¸ÍØ¡Ö¤¤¤Ì¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë»Ñ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¡£¸½ºß¤Ï2ºÐ¤ÎËå¡¦¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÆüÆáÇµ¤Á¤ã¤ó¡Ê2¡Ë¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤â¼êÅÁ¤¤¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¤µ¤Ê²ÎÉ±¡¦¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤ë