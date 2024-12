【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「(母校の校歌を3人で歌って)なんか(3人が)ひとつになった感じがする(笑)」(鈴木雅之) 鈴木雅之が『THE FIRST TAKE』にて、自身のデビュー曲である「ランナウェイ」を披露(※12月23日22時にYouTubeプレミア公開)。 この映像は『THE FIRST TAKE』のチャンネル開設5周年を記念して11月15日に行われた一発撮り生配信企画『REAL TIME THE FIRST TAKE』のディレクタӦ