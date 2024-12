アメリカ司法省(DOJ)はGoogleの検索事業が独占禁止法違反に当たるとして、同社のウェブブラウザであるChromeを売却するよう求めています。Googleはこの判決に対して控訴する予定で、まずは独自の是正策を提案しました。Google’s remedies proposal in DOJ’s search distribution casehttps://blog.google/outreach-initiatives/public-policy/google-remedies-proposal-dec-2024/Google Offers To Loosen Search Engine Deals In