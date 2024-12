■両手を離して乗る姿も!乗馬が上手なSEVENTEENジュン 【動画】余裕の表情で馬を乗りこなす“王子”なジュン SEVENTEEN(セブンティーン)のJUN(ジュン)が、Instagramを更新。颯爽と馬を乗りこなす動画を公開し、話題を集めている。 ドラマ出演など中国での個人活動のため、10月にリリースした12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』の活動、そしてワールドツアー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR