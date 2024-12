淡路島にある「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」にて、クリスマスイベントを開催中!コース料理やオードブル、アフタヌーンティーなどのグルメをはじめ、クリスマス限定のショーなどを楽しめます☆ AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND(ハローキティ アップルランド)「クリスマス限定イベント」 淡路島にある「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」にて、クリスマスイベントを開催中!クリスマス限定のお料理やアフタヌーンテ