【能登復興支援プロジェクト「スキップとローファーと能登」】 オープン期間：12月23日～2025年1月22日23時59分 「月刊アフタヌーン」にて連載中のマンガ「スキップとローファー」は、最新第11巻発売日であり能登半島地震からもうすぐ1年となる12月23日、能登復興支援プロジェクト「スキップとローファーと能登」をスタ&#1254