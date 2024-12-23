【能登復興支援プロジェクト「スキップとローファーと能登」】 オープン期間：12月23日～2025年1月22日23時59分 「月刊アフタヌーン」にて連載中のマンガ「スキップとローファー」は、最新第11巻発売日であり能登半島地震からもうすぐ1年となる12月23日、能登復興支援プロジェクト「スキップとローファーと能登」をスタӦ
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