ウイスキーは穀物をアルコール発酵させて蒸留し、木だるで複数年かけて熟成させて作られる蒸留酒であり、使用する原料や産地などによってさまざまなバリエーションが存在します。新たに、ドイツ・フラウンホーファー研究機構のプロセス技術・パッケージング研究所(IVV)の研究チームが、AIでスコッチウイスキーとアメリカンウイスキーを識別することに成功したと発表しました。Odor prediction of whiskies based on their molecula