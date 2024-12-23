¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/23¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬¡¢2025Ç¯1·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾­·³¡Ù¡Ê¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ä»£±ÆÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ã¼èºàÁ´Ê¸¡ä¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ö¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾­·³¡×¤Ç½é¤Îñþ»ÑÈäÏª¢¡¾¾Ê¿·ò¼ç±é¡Ö¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾­·³¡×1978Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼