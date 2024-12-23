ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡ÖÂè£³£·²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ã«¸¶¼·²»¤µ¤ó¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢¼ÂÉã¤ÇÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À°íÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼·²»¤µ¤ó¤ÏÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¿³ººÃæ¤«¤éÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬Éã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£¸å¤ÏÉã¤ÈÆ±¤¸ÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼·²»¤µ¤ó¤Ï£Á£Â£Å£Í£Á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¥¨¥ó