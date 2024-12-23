「ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）３部構成から２部構成に変更された「ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）の前半が「雷神番外地」となり、朝倉未来軍と平本蓮軍の全面対抗戦が行われることが２２日、都内で発表された。平本軍にはサッカーのレジェンド・三浦知良の次男の三浦孝太（２２）が参戦し、ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎで活躍する冨澤大智（２７）とＭ