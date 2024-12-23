気象台は、午前3時50分に、大雪警報を弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町などに発表津軽では、23日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報23日にかけて警戒■弘前市□大雪警報【発表】積雪23日昼前にかけて警戒・平地12時間最大降雪量4