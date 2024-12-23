[12.22 ラ・リーガ第18節](サンティアゴ・ベルナベウ)※24:15開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 1 ティボー・クルトワDF 6 エドゥアルド・カマビンガDF 14 オーレリアン・チュアメニDF 17 ルーカス・バスケスDF 22 アントニオ・リュディガーMF 5 ジュード・ベリンガムMF 8 フェデリコ・バルベルデMF 11 ロドリゴ・ゴエスMF 19 ダニ・セバージョスMF 21 ブラヒム・ディアスFW 9 キリアン・ムバッペ控えGK 13 アンド