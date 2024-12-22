中国・三峡ダム、船舶昇降機の利用が累計３万隻に20日、三峡ダムの船舶昇降機を通過する船舶。（ドローンから、宜昌＝新華社配信/鄭家裕）【新華社宜昌12月22日】中国交通運輸部の長江三峡通航管理局は、三峡ダム（湖北省）の船舶昇降機を利用した船舶の累計が18日時点で3万隻に達したと発表した。輸送貨物量は1860万トン、乗客数は156万人となった。（記者/潘志偉）中国・三峡ダム、船舶昇降機の利用が累計３万隻に20日、三峡ダ