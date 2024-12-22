地下通路の落書きアート、中国・天津都市文化の新たな注目点に15日、天津・李公楼立体交差橋地下通路の落書きアート。（天津＝新華社配信/于長華）【新華社天津12月22日】中国天津市で今年、李公楼立体交差橋の地下通路が落書きアートの「殿堂」となった。内容も多岐にわたり、アニメキャラクターや歴史上の人物のほか、名物料理など天津の要素も描かれている。落書きアートは通路に芸術の息吹を与え、天津の都市文化の新たな注