漫才日本一決定戦「Ｍ−１グランプリ２０２４」の決勝戦が２２日、都内で開催され結成６年の前年王者・令和ロマンが２０代目王者に輝き、大会初の２連覇を成し遂げた。史上最多エントリーとなる１０３３０組の頂点に立ち、再度賞金１０００万円を獲得。前回「次も出ます」と宣言した高比良くるまは、前人未到の３連覇に注目が集まる次回大会の出場へ含みを持たせて言及した。“王座防衛”の瞬間、くるまは安堵の表情で「去年の