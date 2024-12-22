【セリエA第17節】(オリンピコ)ローマ 5-0(前半2-0)パルマ<得点者>[ロ]パウロ・ディバラ2(8分、51分)、アレクシス・サレマーカーズ(13分)、レアンドロ・パレデス(74分)、アルテム・ドフビク(83分)<警告>[ロ]アンヘリーニョ(64分)[パ]アンジュ・ヨアン・ボニー(23分)、ポントゥス・アルムクヴィスト(50分)