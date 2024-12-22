■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8783) ＧＦＡ 東証スタンダード (4597) ソレイジア 東証グロース (7267) ホンダ 東証プライム (215A) タイミー 東証グロース (4776) サイボウズ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (215A) タイミー 東証グロース (6920) レ&#12540