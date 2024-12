Microsoftの元CEOで読書家としても知られるビル・ゲイツ氏が、2024年冬のホリデーシーズンにおすすめの書籍5冊を紹介しています。Books to keep you warm this holiday season | Bill Gateshttps://www.gatesnotes.com/home/home-page-topic/reader/holiday-books-2024Books to keep you warm this holiday season - YouTube◆An Unfinished Love Storyゲイツ氏は「人生で最高の5冊の本」に「リンカーン」を入れているように、伝記