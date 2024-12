絶大的な人気を誇る13人組ボーイグループ・SEVENTEENが、11月29日(金)の愛知公演を皮切りに、ワールドツアーの日本公演「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」を開催。全10公演行われた今回のドームツアーは、まさにK-POP界の“マエストロ”。12月4日(水)、5日(木)の熱狂の東京ドーム公演の模様をレポートします。〈東京ドーム公演〉2日間で10万人を動員!公演が始まる前から、会場では「SEVENTEEN」コールが。ステ