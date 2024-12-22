¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥é¥¤¥ÖBlu-rayÉÕÂ°¤Ê¤ÉÆÃÅµ¤Î°Û¤Ê¤ë4·ÁÂÖ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥× ·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿M!LK¤¬¡¢¥á¥¸¥ãー2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM!X¡Ù¡Ê¢¨X¤Ï¥íー¥Þ¿ô»ú¤Î10¤¬Àµ¼°É½µ­¡Ë¤ò2025Ç¯3·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ØM!X¡Ù¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¡¦½é²ó¸ÂÄêÈÇA/B¡¦FC¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¤Î4·ÁÂÖ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌCD¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥Ô¥À¥ó¡×¡ÖKiss Plan¡×¡Ö¥Ö¥ëー¥·¥ã¥ïー¡×¡Ö¥¨¥Ó¥Ð