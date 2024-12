人間の体には睡眠や代謝などを24時間周期で調節する概日リズムが存在しており、時差のある場所への旅行や交代勤務、あるいは夜更かしなどによって生活リズムが乱れるとさまざまな問題が生じます。被験者の生活リズムを一気に5時間ずらす新たな実験では、「代謝は脳よりも素早く概日リズムのズレに適応する」ことが判明しました。Short-term changes in human metabolism following a 5-h delay of the light-dark and behavioral c