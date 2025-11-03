社交不安症は「薬物療法」と「認知行動療法」を中心に治療が可能です。緊張を「性格だから仕方ない」と我慢せず、気軽に専門家に相談することが大切です。社交不安症の治療法や向き合い方について「ペディ汐留こころとからだのクリニック」の近野先生に解説していただきました。 ≫社交不安症(社交不安障害・SAD･あがり症)を抱える人が人間関係や仕事を続けるためのコツ【医師解説】 監修医師：近野 祐介（アンジェロ三田クリ