【ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!】 12月22日19時~ 配信 「ユウカ(パジャマ)」 Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」にて新キャラクター「ユウカ(パジャマ)」を実装する。詳細は追って記載する。 【ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!】 (C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.