三代目 J SOUL BROTHERSが、来年5月よりグループ8度目となるドームツアー<三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM">を開催することが発表された。本日、大阪にてファイナル公演を迎えた<三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024 “ECOES OF DUALITY”>内にて、来年2025年5月24日の埼玉・ベルーナドームを皮切りに5都市7公演のドームツアー開催を解禁。アンコール終了後、4万人の観客が見守る中、「SEE YOU NEXT YEAR